углы при основаи трапеции 450 и 300 её высота 6 см. найти боковые стороны трапеции

Гость: Гость:

1)углы при основании трапеции не могут быть 450 и 300. Это ловушка х). 450 - 360 = 90 градусов один угол, значит трапеция прямоугольная , следовательно, если высота равна 6 , то и одна боковая сторона равна 6. 2) 2-ой угол = 300 - 180 = 120, а сумма углов трапеции при одной боковой стороне равна 180 градусов ,то второй угол равен 180 -120 = 60 3) проведя высоту в трапеции, мы получим прямоугольный треугольник с катетом 6 см и углом 60 градусов , значит другой угол в этом треугольнике равен 90 - 60 = 30, а катет лежащи против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы, но этот катет неизвестен, тогда обозначим его через x , тогда гипотенуза = 2x . По теореме Пифагора: [latex](2x)^{2}[/latex]=[latex]x^{2}[/latex]+6 4[latex]x^{2}[/latex]-[latex]x^{2}[/latex]=6 3[latex]x^{2}[/latex]=6 [latex]x^{2}[/latex]=2 x = [latex]\sqrt{2}[/latex] (отрицательное значение не берём)