Сколькими различными способами из 10 открыток можно выбрать 4 открытки?
Математика
Сколькими различными способами из 10 открыток можно выбрать 4 открытки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 умножить на 4 =40способов можно выбрать 4 открытки из 10открыток
Гость:
40 способов так как при каждом выборе открыток, затрачиваеться новый способ
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