с какими из перечисленных веществ: вода, цинк, медь, оксид кальция, гидроксид натрия, N2СО3, СО2 , С; будут реагировать: 1) азотная кислота; 2) оксид кремния; 3)фосфорная кислота; 4)кремниевая кислота; 5) оксид С (IV) 6)серная ...
Химия
с какими из перечисленных веществ: вода, цинк, медь, оксид кальция, гидроксид натрия, N2СО3, СО2 , С; будут реагировать: 1) азотная кислота; 2) оксид кремния; 3)фосфорная кислота; 4)кремниевая кислота; 5) оксид С (IV) 6)серная кислота; 7) оскид серы (VI) 8) соляная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
что за N2CO3? это уже органикой попахивает) 1.азотка реагирует с цинком, медью - продукты зависят от того разбавленная или концетрированная. с CaO - Ca(No3)2+H2O 2.оксид кремния с водой, оксидом кальция
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