На 150 грамм технического карбоната кальция, содержащего 10% примесей, подействовали соляной кислотой. Определите объем выделившегося при этом газа.
Химия
На 150 грамм технического карбоната кальция, содержащего 10% примесей, подействовали соляной кислотой. Определите объем выделившегося при этом газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO₃ + 2HCl = CaCl₂ + H₂O + CO₂↑ 1) Определим массу чистого карбоната кальция, вступившего в реакцию 100 - 10 = 90 % m(CaCO₃) = 150 * 90 : 100 = 135 г 2) Определим количества вещества CaCO₃ и CO₂ М(CaCO₃) = 40 + 12 + 16 * 3 = 100 г/моль n(CaCO₃) = 135 : 100 = 1,35 моль по уравнению реакции видно, что из 1 моль CaCO₃ получается 1 моль CO₂, следовательно n(CO₂) = n(CaCO₃) = 1,35 моль 3) Определим объём выделившегося СО₂ по закону Авогадро: 1 моль любого газа занимает объём, равный 22,4 л, следовательно V(CO₂) = 1,35 * 22,4 = 30,24 л
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