Поезд, двигаясь сначала один час в гору, потом 10ч по ровному месту, проходит 840 км. Если бы подъем был длиной 10 км, то за 2ч поезд прошел бы 153 км. Найдите его скорость при движении в гору и по ровному месту,если известно, ...

Алгебра

Поезд, двигаясь сначала один час в гору, потом 10ч по ровному месту, проходит 840 км. Если бы подъем был длиной 10 км, то за 2ч поезд прошел бы 153 км. Найдите его скорость при движении в гору и по ровному месту,если известно, что скорость по ровному месту больше, чем 110% скорости поезда в гору.

Автор: Гость