Поезд, двигаясь сначала один час в гору, потом 10ч по ровному месту, проходит 840 км. Если бы подъем был длиной 10 км, то за 2ч поезд прошел бы 153 км. Найдите его скорость при движении в гору и по ровному месту,если известно, ...
Алгебра
Поезд, двигаясь сначала один час в гору, потом 10ч по ровному месту, проходит 840 км. Если бы подъем был длиной 10 км, то за 2ч поезд прошел бы 153 км. Найдите его скорость при движении в гору и по ровному месту,если известно, что скорость по ровному месту больше, чем 110% скорости поезда в гору.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1- скорость в гору, v2- по ровному месту v1+10v2=840 v2>1,1*v1 10/v1+ 143/v2=2 ну далее просто решаешь и находишь, один из корней не удовлевтворяет v2>1,1*v1
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