постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и отношению катетов ПОЖАЙЛУСТА ПОДРОБНО!!!
Геометрия
постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и отношению катетов ПОЖАЙЛУСТА ПОДРОБНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Строишь прямой угол 2) На его сторонах откладываешь по отрезку так, чтобы эти отрезки находились в заданном отношении 3) Соединяешь концы отрезков, получаешь прямоугольный треугольник, подобный искомому. 4) Вспоминаешь теорему о том, что в прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к его гипотенузе, равна половине этой самой гипотенузы. 5) Проводишь медиану к гипотенузе получившегося прямоугольного треугольника. 6) На этой медиане (или на её продолжении откладываешь отрезок, равный половине искомой гипотенузы. 7) Проводишь через получившуюся точку прямую, параллально гипотенузе построенного треугольника, до пересечения со сторонами прямого угла. 8) Готово!
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