товары,ввозимые в Россию и вывозимые из Росси при Петре I /В начале и в конце правления Петра I

Обществознание
товары,ввозимые в Россию и вывозимые из Росси при Петре I /В начале и в конце правления Петра I
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале:Ввозили:одежду,посуду. Вывозили:Мех,соль,овес,одежду. В конце правления:Ввозили:табак,металл и изделия из него,украшения,кружева,кофе. Вывозили:пеньку,лен,сало,юфть.
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