образуйте с помощью приставок при,до,под,с, приставок с (з) слова с корнями раст,лож,бир,кас,лет
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образуйте с помощью приставок при,до,под,с, приставок с (з) слова с корнями раст,лож,бир,кас,лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прирастать, дорасти, подрастать, срастаться, приложить, доложить, подложить, сложить, прибирать, добирать, подбирать,прикасаться, прилететь, долететь, подлететь,слететь. Приставки (з) не бывает
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