у Кати на 3 мандарина меньше , чем у Светы . Сколько мандаринов должна взять Катя , чтобы у нее стало на мандаринов больше ,чем у Светы ?
Математика
у Кати на 3 мандарина меньше , чем у Светы . Сколько мандаринов должна взять Катя , чтобы у нее стало на мандаринов больше ,чем у Светы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у Кати на 3 мандарина меньше , чем у Светы . Сколько мандаринов должна взять Катя , чтобы у нее стало на мандаринов больше ,чем у Светы ? Решение 1) когда Катя возьмет 3 мандарина, то у нее станет поровну мандарин со Светой 2) и поэтому на сколько она возьмет мандаринов больше трех, то на столько мандаринов у нее и будет больше Например, она возмет 4 мандарина, т.е. (3+1) значит у нее станет на 1 мандарин больше
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