12 целых - 6 целых 9\11
Математика
12 целых - 6 целых 9\11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-6ц9/11=12-75/11=12/1-75/11=132/11-75/11=57/11=5целых2/11
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