Решить уравнения (хотя бы одно, но с подробным объяснением)
Алгебра
Решить уравнения (хотя бы одно, но с подробным объяснением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реши по теореме виета или по дискрименанту
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