Доклад об открытии Америки

Гость: Гость:

Америка была открыта европейцами еще задолго до Колумба. По некоторым историческим данным, Америка была открыта античными мореплавателями (финикийцами), а так же в середине первого тысячелетия н.э. – китайцами. Однако наиболее достоверными являются сведения об открытии Америки викингами (норманнами). В конце Х века, викинги Бьярни Херьюлфсон и Лейф Эрикссон обнаружили Хеллуланд («каменная земля»), Маркланд («лесная земля») и Винланд («земля виноградников»), которые ныне отождествляют с п-вом Лабрадор. Есть данные, что в 15 в. американского континента достигали бристольские моряки и бискайские рыболовы, назвавшие его о. Бразилия. Однако все эти плавания не привели к настоящему открытию Америки, т.е. идентификации Америки как континента и установления отношений между ней и Европой. Америка была окончательно открыта европейцами в 15 веке. Именно тогда в Европе распространились представления а том что земля круглая и о том, что можно достичь Китая и Индии западным путем (то есть переплыв Атлантический океан). При этом считалось, что такой путь гораздо короче восточного. Поскольку контроль над Южной Атлантикой оказался в руках португальцев (согласно достигнутым Алькасовасским соглашениям 1479 года), Испания, желавшая установить прямые контакты со странами Востока, приняла предложение генуэзского мореплавателя Колумба об организации экспедиции на запад.