Скорость течения реки 3,2 Найдите собственную скорость лодки и скорость лодки по т??чению, если её скорость против течения равна 7,2 км/ч

Математика

Скорость течения реки 3,2 Найдите собственную скорость лодки и скорость лодки по т??чению, если её скорость против течения равна 7,2 км/ч

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