Скорость течения реки 3,2 Найдите собственную скорость лодки и скорость лодки по т??чению, если её скорость против течения равна 7,2 км/ч
Математика
Скорость течения реки 3,2 Найдите собственную скорость лодки и скорость лодки по т??чению, если её скорость против течения равна 7,2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения - 3,2 км/ч Скорость лодки против течения - 7,2км/ч Скорость лодки: 7,2+3,2=10,4км/ч Скорость лодки по течению : 10,4+3,2=13,6км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Туристы купили а бтлетов в метро и заплатили за них К рублей. Сколько стоит один билет в метро Зарание спасибо
Английский язык
Помогите по англискому дам 30 балов Номер 27 Complete the questions with tag endings. 1.lt`s very windy and cloudy today,_______?2.They spent ...
Физика
1. Стриж пролетает за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз "ВЛ-23", движущийс?? со скоростью 90 км/ч?