Туристы купили а бтлетов в метро и заплатили за них К рублей. Сколько стоит один билет в метро Зарание спасибо
Математика
Туристы купили а бтлетов в метро и заплатили за них К рублей. Сколько стоит один билет в метро Зарание спасибо
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Гость:
К:а столько стоит один билет
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