Туристы купили а бтлетов в метро и заплатили за них К рублей. Сколько стоит один билет в метро Зарание спасибо

Математика

Туристы купили а бтлетов в метро и заплатили за них К рублей. Сколько стоит один билет в метро Зарание спасибо

Автор: Гость