Какие изделия из цветных металлов применяют в быту?
География
Какие изделия из цветных металлов применяют в быту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алюминий,нержавеющая сталь
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