Русский язык 6 класс ладыженская учебник первая часть упр.214
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Русский язык 6 класс ладыженская учебник первая часть упр.214
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присмотреться к работе, приготовиться к тренировке, Придумать комплекс упражнений, приобрести спортивный костюм, присутствовать на состязаниях, преодолеть препятствие, приветствовать победителя, прекрасный пример для подражания, презирать опасность придает пригласить на премьеру фильма, примерное поведение, примерное поведение, причины поражения, Великолепный фотоаппарат, Вполне пригодный.
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