Вспомните из курса географии материков и океанов основные типы воздушных масс Ка??ие из них оказывают влияние на формирование климата нашей страны

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3 Типа воздушных масс: 1) Арктич. воздушные массы(а.в.м.)- формируются над Сев. Лед. океаном 2) Умеренная возд. м.( у.в.м.)- формир. в умеренных широтах. 3) Тропичес. возд. м.(т.в.м.)- формируется в тропических широтах. В интернете еще написано про 4- экваториальные воздушные массы Поскольку в умеренных широтах,где расположена большая часть нашей страны, господствует западный перенос воздушных масс, то Атлантический океан оказывает на климат большее влияние по сравнению с Тихим. На территорию нашей страны со стороны Тихого и Атлантического океанов поступает морской воздух умеренных широт и морской тропический воздух, а с севера — арктический воздух Северного Ледовитого океана. Очень много написано в интернете, не поленитесь, найдите и выберите, то что вы считаете для себя основным.