Если в тарелке лежит 9 яблок , а в руках 2 яблока , купили 5 кг яблок ,1 яблоко весит гр??мм 30 .Сколько купили яблок???

Математика
Если в тарелке лежит 9 яблок , а в руках 2 яблока , купили 5 кг яблок ,1 яблоко весит гр??мм 30 .Сколько купили яблок???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сто шестьдесят шесть яблок купили
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