Если в тарелке лежит 9 яблок , а в руках 2 яблока , купили 5 кг яблок ,1 яблоко весит гр??мм 30 .Сколько купили яблок???

Математика

Если в тарелке лежит 9 яблок , а в руках 2 яблока , купили 5 кг яблок ,1 яблоко весит гр??мм 30 .Сколько купили яблок???

Автор: Гость