Значении какого из выражений является числом ирроцианальным ? Ответ и рядышком объяснить кратко почему такой ответ. Заранее огромное спасибо☻ 1)√20×√5= Ну это я знаю будит- 20×5=√100=10 2)(√24-√2)×(√24+√2) 3)√32поделить на ...
Алгебра
Значении какого из выражений является числом ирроцианальным ? Ответ и рядышком объяснить кратко почему такой ответ. Заранее огромное спасибо☻ 1)√20×√5= Ну это я знаю будит- 20×5=√100=10 2)(√24-√2)×(√24+√2) 3)√32поделить на √18 4)√18-2√2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В вторм пункте формула разнасти квадратов (a + b)(a - b)=a^2-b^2 Пункт 3 там корень из 32/18=9/4 получем 3/2=1,5. А в последнем пункте предположем что ответ рациональное возводиш в квадрат получешь противоречие
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