Значении какого из выражений является числом ирроцианальным ? Ответ и рядышком объяснить кратко почему такой ответ. Заранее огромное спасибо☻ 1)√20×√5= Ну это я знаю будит- 20×5=√100=10 2)(√24-√2)×(√24+√2) 3)√32поделить на ...

Алгебра

Значении какого из выражений является числом ирроцианальным ? Ответ и рядышком объяснить кратко почему такой ответ. Заранее огромное спасибо☻ 1)√20×√5= Ну это я знаю будит- 20×5=√100=10 2)(√24-√2)×(√24+√2) 3)√32поделить на √18 4)√18-2√2

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