За один день комбайн собрал 70 центнеров зерна За сколько дней комбайн соберет 14 тонн зерна работа с такой же производительностью

Математика

За один день комбайн собрал 70 центнеров зерна За сколько дней комбайн соберет 14 тонн зерна работа с такой же производительностью

Автор: Гость