За один день комбайн собрал 70 центнеров зерна За сколько дней комбайн соберет 14 тонн зерна работа с такой же производительностью
Математика
За один день комбайн собрал 70 центнеров зерна За сколько дней комбайн соберет 14 тонн зерна работа с такой же производительностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 дня комбайн соберёт 14 тонн
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