12. Выберите верные утверждения: 1) Если от числителя и знаменателя дроби вычесть 2, то значение дроби не изменится. 2) Если числитель и знаменатель дроби умножить на 3, то значение дроби не изменится. 3) Если к числителю ...

Математика

12. Выберите верные утверждения: 1) Если от числителя и знаменателя дроби вычесть 2, то значение дроби не изменится. 2) Если числитель и знаменатель дроби умножить на 3, то значение дроби не изменится. 3) Если к числителю дроби прибавить 4, то значение дроби увеличится. 4) Если числитель дроби разделить на 3, то дробь уменьшится в 3 раза. 5) Если знаменатель дроби умножить на 2, то дробь увеличится в 2 раза.

Автор: Гость