У кожній групі знайдіть слово, у складі якого є тільки м'які приголосні: 1). День, ді??, мрія. 2).Їжак, лілія, синіють. 3). ніч, похід, їдь. 4). Людяні, мінери, пам'ять. 5). Світ, сіяє, свято. 6). Лінія, сім'я, район. У кожній ...

Українська мова

У кожній групі знайдіть слово, у складі якого є тільки м'які приголосні: 1). День, ді??, мрія. 2).Їжак, лілія, синіють. 3). ніч, похід, їдь. 4). Людяні, мінери, пам'ять. 5). Світ, сіяє, свято. 6). Лінія, сім'я, район. У кожній групі знайдіть слово, у складі якого є тільки тверді приголосні: 1). Море, спокій, синє. 2). Читає, будують, господар. 3). Поле, урожай, зелений. 4). Ім'я, людина, тиша. 5). П'ятсот, трава, щирість. 6). Криниця, лісовий, вершина.

Автор: Гость