Когда и почему появились первые государства?
Обществознание
Когда и почему появились первые государства?
Ответ(ы):
Гость:
Первые государства возникли в Месопотамии, Древнем Египте и Древней Индии. Сельскохозяйственная революция привела к значительным изменениям. Она позволила значительно уплотнить население, которое со временем организовалось в государства.
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