Дополните утверждение. Первооткрывателем острова Гренландия и , по одной из гипотез, первооткрывателем Америки является________________________.
География
Дополните утверждение. Первооткрывателем острова Гренландия и , по одной из гипотез, первооткрывателем Америки является________________________.
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