Дополните утверждение. Первооткрывателем острова Гренландия и , по одной из гипотез, первооткрывателем Америки является________________________.

География

Дополните утверждение. Первооткрывателем острова Гренландия и , по одной из гипотез, первооткрывателем Америки является________________________.

Автор: Гость