Акровірш про сову с о в а
Українська мова
Акровірш про сову с о в а
Ответ(ы):
Гость:
Сидить хитра баба аж на версі граба. "Ой не злізу з граба! - дурить діток баба. - Вловіть мені тую курочку рябую, А я подарую грушку золотую."
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