Проанализируйте и сравните следующие высказывания о философии: • «Все точное знание… принадлежит науке; все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничья Земля, п...

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Проанализируйте и сравните следующие высказывания о философии: • «Все точное знание… принадлежит науке; все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон: эта Ничья Земля и есть философия». (Б. Рассел); • «… есть некая реальная философия как элемент устройства нашего сознания, и есть философия понятий и учений, предметом которой является философия же, как это ни покажется парадоксальным» (М. Мамардашвили); • «Научная идея, которая не сумела себя подтвердить, уходит из науки. Иное дело философия. Если философское предположение не получило подтверждения со стороны ученых, не беда. Придет время, и еще неизвестно, кто окажется прав. Выходит, философия – это безответственное мышление? Придумывай, фантазируй, потом разберемся. Однако прекрасные идеи, которые продемонстрировали бы красоту мысли, придумать нелегко. Одна наивная дама спросила Альберта Эйнштейна…, что он делает, когда ем у в голову приходит потрясающая идея? Тот ответил: увы, это бывает поразительно редко» (П.С. Гуревич).

Автор: Гость