Очень срочно Согласны ли Вы с утверждением А. Грамши, о том, что «Все люди – философы. Между философами по профессии и остальными людьми существует не качественная, а количественная разница». Свои рассуждения представьте в фо...

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Очень срочно Согласны ли Вы с утверждением А. Грамши, о том, что «Все люди – философы. Между философами по профессии и остальными людьми существует не качественная, а количественная разница». Свои рассуждения представьте в форме эссе.

Автор: Гость