Составьте молекулярное уравнение реакции по сокращенному ионному: 2H+ +2OH-=2H2O

Гость: Гость:

1) HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O (молекулярное) H+ + Cl- + NH4OH = NH4 + +Cl- + H2O (полное ионно-молекулярное) H+ + NH4OH = NH4 + +H2O (сокращенное ионно-молекулярное) 2) а) при недостатке щелочи: H2SO3 + NaOH = NaHSO3 + H2O H+ + HSO3 - +Na+ + 2OH- = Na+ + HSO3 - +H2O H+ + OH- = H2O б) при избытке щелочи: H2SO3 + 2NaOH = Na2SO3 + 2H2O 2H+ + SO3 2- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO3 2- + 2H2O 2H+ + 2OH- = 2H2O (честно говоря, не помню, записывают ли слабую сернистую кислоту в ионном виде: она диссоциирует на ионы, но ступенчато; если нет - то в левой части надо писать "H2SO3") 3) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO4 2- = BaSO4 + 2H+ + 2Cl- Ba2+ + SO4 2- = BaSO4 Первые две реакции - реакции нейтрализации, которые протекают с образованием малодиссоциирующего вещества - воды. Третья реакция (качественная на катионы бария и сульфат-анионы) - обменная, протекающая с образованием нерастворимого в кислотах белого осадка сульфата бария. И то, и другое (образование малодиссоциирующего вещества и выпадение осадка) являются условиями необратимости обменных реакций. Поэтому, на первый взгляд, все эти реакции должны быть необратимыми. НО в первых двух реакциях участвуют слабые электролиты - гидроксид аммония (правильнее - гидрат аммиака NH3*H2O - реакция 1) и сернистая кислота (реакция 2), поэтому их соли будут гидролизоваться: хлорид аммония - по катиону, гидросульфит натрия - по аниону (т. е. в какой-то мере будет протекать обратная реакция; более активно протекает гидролиз хлорида аммония, т. к. образуются 2 летучих вещества - гидрат аммиака, разлагающийся на аммиак и воду, и хлороводород, которые уходят из сферы реакции; при нагревании процесс пойдет более интенсивно) . Сульфат бария - соль сильного основания и сильной кислоты, гидролизу не подвергается, поэтому третья реакция ТОЧНО необратима.