Найди 4\7 от значения выражения , ( 40 * 3 + 360 ) : ( 2400 : 12 - 6 * 15 + 25 * 2 ) * ( 530 - 380) - 170 = ?
Математика
Найди 4\7 от значения выражения , ( 40 * 3 + 360 ) : ( 2400 : 12 - 6 * 15 + 25 * 2 ) * ( 530 - 380) - 170 = ?
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