Помогите пожалуйста! одинаковое ли давление мы оказываем на карандаш,затачивая его тупым и острым ножом если прилагаемое усилие одно и то же?
Физика
Помогите пожалуйста! одинаковое ли давление мы оказываем на карандаш,затачивая его тупым и острым ножом если прилагаемое усилие одно и то же?
Ответ(ы):
Гость:
Тупым ножом давление меньше, так как площадь соприкосновения лезвия с карандашом в этом случае больше.
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