Помогите пожалуйста! одинаковое ли давление мы оказываем на карандаш,затачивая его тупым и острым ножом если прилагаемое усилие одно и то же?

Физика

Помогите пожалуйста! одинаковое ли давление мы оказываем на карандаш,затачивая его тупым и острым ножом если прилагаемое усилие одно и то же?

Автор: Гость