Помогииитееее срочноооо Для определения плотности жидкостей используют торсио??ные весы,отличающиеся от обычных аналитических весов тем,что на одном из их плеч висит небольшой стеклянный шарик весом F1=2*10^-2 H.Если этот шари...
Физика
Помогииитееее срочноооо Для определения плотности жидкостей используют торсио??ные весы,отличающиеся от обычных аналитических весов тем,что на одном из их плеч висит небольшой стеклянный шарик весом F1=2*10^-2 H.Если этот шарик опустить в воду ,то покащания весов будут F2=0,8*10^-2 H. Если шарик опустить в исследуемую жидкость ,весы покажут F3=1,04*10^-2.Найдите плотноть иследуемой жидкости.
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