Укажите признак на основании которого двух вьюрков можно отнести к разным видам 1, живут на разных островах 2, различ-ся размерами 3, приносят плодовитое потомство 4, отличаются хромосомными наборами

Гость: Гость:

1. Нет. Две особи одинакового вида могут обитать на разных островах 2.Да . Морфологический критерий вида. То есть одинаковые виды должны быть похожи как внешне размером так и внутренне 3.Нет. Только особи одинаковых видов способны дать здоровое плодовитое потомство без отклонений 4.Да. Одинаковые виды должны содержать одинаковое количество хромосом иначе будут просто не репродуктивны ВНИМАНИЕ!!! Есть виды двойники . Например крысы два разных вида совершенно одинаковых внешне но с разным набором хромосом не имеют потомства. То есть морфологический (внешний)признак не работает ,однако работает генетически-репродуктивный . Нельзя судить о видах только по одному критерию