Прочитайте сказку "Сказка и рыбаке и рыбке". Какие прилагательные использовал А. С. Пушкин. Какие прилагательные в ней чаще встречаются? Почему? Назови все существительные, которые употреблены в сказке вместе с именами прилага...

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Прочитайте сказку "Сказка и рыбаке и рыбке". Какие прилагательные использовал А. С. Пушкин. Какие прилагательные в ней чаще встречаются? Почему? Назови все существительные, которые употреблены в сказке вместе с именами прилагательными. Возможно, к одному имени существительному вы найдёте несколько имён прилагательных. Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагательное из сказки. Запиши составленное словосочетания. Синее море, ... землянка, ... корыто, ... трава, ... рыбка, ... слово, ... голос, ... чудо, ... корыто, ... баба, ... труба, ... вороты, ... крестьянка, ... дворянка, ... душегрейка, ... кичка, ... перстни, ... сапожки, ... слуги, ... царица, ... царство, ... пряник, ... вины, ... стража, ... невежа, ... палаты, ... владычица, ... буря, ... волны. С какой целью автор употребил сменно такие имена прилагательные? Какие имена прилагательные употреблены в переносном значении? К каким именам прилагательным можно подобрать синонимы или антонимы?

Автор: Гость