Какие различия между демократическими и тоталитарными государствами?

История
Какие различия между демократическими и тоталитарными государствами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Демократическое государство-власть народа Тоталитарное-полный контроль над жизнью общества
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