Помогиге пожалуйста. В умеренном поясе насчитывается несколько десятков видов земноводных, в тропиках их около 1500 видов. Объясните, от чего зависит неравномерность распространения земноводных в разных климатических зонах. Наз...
Биология
Помогиге пожалуйста. В умеренном поясе насчитывается несколько десятков видов земноводных, в тропиках их около 1500 видов. Объясните, от чего зависит неравномерность распространения земноводных в разных климатических зонах. Назовите благоприятные для земноводных природные условия ( факторы среды)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык