Помогиге пожалуйста. В умеренном поясе насчитывается несколько десятков видов земноводных, в тропиках их около 1500 видов. Объясните, от чего зависит неравномерность распространения земноводных в разных климатических зонах. Наз...

Биология
Помогиге пожалуйста. В умеренном поясе насчитывается несколько десятков видов земноводных, в тропиках их около 1500 видов. Объясните, от чего зависит неравномерность распространения земноводных в разных климатических зонах. Назовите благоприятные для земноводных природные условия ( факторы среды)
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