Разбор слова "сплошь" под цифрой 1. Срочно!!!
Русский язык
Разбор слова "сплошь" под цифрой 1. Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Сплошь — слово из 1 слогас—[с] —согл., глух., тв. п—[п] —согл., глух., тв. л—[л] —согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о—[о] —гл., ударн. ш—[ш] —согл., глух., тв. ь—[–] 6 б., 5 з.
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