Получите серную кислоту,имея сульфид цинка,воду и кислород. Составьте уравнения качественной реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде,с помощью которой можно отличить серную кислоту от азотной. помогите пожалуйста :(

Химия

Получите серную кислоту,имея сульфид цинка,воду и кислород. Составьте уравнения качественной реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде,с помощью которой можно отличить серную кислоту от азотной. помогите пожалуйста :(

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