Получите серную кислоту,имея сульфид цинка,воду и кислород. Составьте уравнения качественной реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде,с помощью которой можно отличить серную кислоту от азотной. помогите пожалуйста :(
Химия
Получите серную кислоту,имея сульфид цинка,воду и кислород. Составьте уравнения качественной реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде,с помощью которой можно отличить серную кислоту от азотной. помогите пожалуйста :(
Ответ(ы):
Гость:
ZnS +O2+H2O=ZnSO4 + 2H2 ZnSO4 +2H2O = Zn(OH)2 +H2SO4 H2SO4+BaCl2 = BaSO4 ↓ + 2HCl 2H+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = BaSO4 + 2H+ + 2Cl- SO42- + Ba2+ = BaSO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста ответить на вопрос.!Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих под водой живых организмов.и2 вопрос какое давление на...
Геометрия
Английский язык
Dear ann thank you for your letter, i am very sorry to hear that you have got a 1)____ ache.I think you2)_____ go to the dentist s.do not be afraid...