Получите серную кислоту,имея сульфид цинка,воду и кислород. Составьте уравнения качественной реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде,с помощью которой можно отличить серную кислоту от азотной. помогите пожалуйста :(

Химия
Получите серную кислоту,имея сульфид цинка,воду и кислород. Составьте уравнения качественной реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде,с помощью которой можно отличить серную кислоту от азотной. помогите пожалуйста :(
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Ответ(ы):
Гость:
ZnS +O2+H2O=ZnSO4 + 2H2 ZnSO4 +2H2O = Zn(OH)2 +H2SO4 H2SO4+BaCl2 = BaSO4 ↓ + 2HCl 2H+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = BaSO4 + 2H+ + 2Cl- SO42- + Ba2+ = BaSO4
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