Решите пожалуйста ! Вова побежал 400 м за 1 мин 25 с , Коля - за 125 с , а Петя - за 95 с . Кто из них занял первое место ? второе ? третье ?
Математика
Решите пожалуйста ! Вова побежал 400 м за 1 мин 25 с , Коля - за 125 с , а Петя - за 95 с . Кто из них занял первое место ? второе ? третье ?
Ответ(ы):
Гость:
1вова85 с .2петя95 с .3коля 125 с
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