Решите пожалуйста ! Вова побежал 400 м за 1 мин 25 с , Коля - за 125 с , а Петя - за 95 с . Кто из них занял первое место ? второе ? третье ?

Математика

Решите пожалуйста ! Вова побежал 400 м за 1 мин 25 с , Коля - за 125 с , а Петя - за 95 с . Кто из них занял первое место ? второе ? третье ?

Автор: Гость