Алгебра 10класс Помогите пожал. решить неравенства.Спасибо заранее.

Алгебра
Алгебра 10класс Помогите пожал. решить неравенства.Спасибо заранее.
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