Расскажите, поэалуйста, как решаются такие задания??

Алгебра
Расскажите, поэалуйста, как решаются такие задания??
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