Участник первой мировой войны,кавалер георгиевского креста всех степеней ,командующий первой конной армией ркка в годы гражданской войны.советский военачальник ,один из первых маршалов советского союза .принимал парад на крас...

История
Участник первой мировой войны,кавалер георгиевского креста всех степеней ,командующий первой конной армией ркка в годы гражданской войны.советский военачальник ,один из первых маршалов советского союза .принимал парад на красной площади 7 ноября 1941 года. а)семен михайлович буденов б)георгий константинович жуков в)родион яковлевич малиновский г)семен константинович тимошенко
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Гость:
А)Семён Михайлович Буденов
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