. У собаки жесткая шерсть доминантна, мягкая – рецессивна. От жесткошерстных роди??елей получен жесткошерстный щенок. Может ли этот щенок получить от родителей ген мягкошерстности? С кем его надо скрестить, чтобы выяснить, имее...

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Признак : ген Жесткая шерсть : АМягкая шерсть :аЕсли собака имеет жесткую шерсть, то по фенотипу невозможно определить генотип собаки. Она может быть как гомозиготной (АА), так и гетерозиготной (Аа). Для выяснения генотипа жесткошерстной собаки ее нужно скрестить с мягкошерстной особью (аа), т. е. произвести анализирующее скрещивание. Возможны 2 случая.1. Р АА х аа 2. Р Аа х аажесткая мягкая жесткая мягкаяшерсть шерсть шерсть шерстьG А ; а G А;а аF1 по генотипу Аа F1 по генотипу 1Аа : 1аажесткая жесткая мягкаяшерсть шерсть шерстьпо фенотипу 100 % по фенотипу 50% : 50%В первом случае все потомство однородное; во втором случае у ½ потомства проявляется доминантный признак, а у ½ - рецессивный. Таким образом, по результату скрещивания можно судить о генотипе жесткошерстной собаки. Если в ее потомстве все особи будут иметь жесткую шерсть, значит она будет гомозиготна (АА), если в ее потомстве половина особей будет иметь мягкую шерсть, а половина – жесткую, значит она гетерозиготна (Аа).