Четыре проводника сопротивление которых 1 2 3 и 4 Ом соединенние так что общие сопротивление круга = 1 Ом. какая сила тока действует в проводнике с сопротивлением 2 Ом если в проводнике с сопротивлением 3 Ом сила тока ровна 3 А.
Физика
Четыре проводника сопротивление которых 1 2 3 и 4 Ом соединенние так что общие сопротивление круга = 1 Ом. какая сила тока действует в проводнике с сопротивлением 2 Ом если в проводнике с сопротивлением 3 Ом сила тока ровна 3 А.
Ответ(ы):
Гость:
Проводники надо соединить параллельно, так, чтобы в первой ветке был резистор 4Ом, во второй последовательно соединённые резисторы в 1Ом и 3Ом, а в третьей -2Ом, можно проверить, при таком соединении общее сопротивление будет равно 1Ом.Так как напряжение на всех этих ветках будет одинаковое, то по закону Ома находим обеще напряжение по ветке, где известна сила тока. I=U/R тогда U=I*R=3A*(3+1)Ом=12В, теперь зная напряжение находим силу тока в проводнике с сопротивлением 2Ом, I=12/2=6А.
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