Есть ракета, которая двигается 1 месяц относительно Земли со скоростью 0.6с, где с - ??корость света. Сколько прошло времени за подсчётами наблюдателя с Земли? Буду благодарен за помощь.

Физика

Есть ракета, которая двигается 1 месяц относительно Земли со скоростью 0.6с, где с - ??корость света. Сколько прошло времени за подсчётами наблюдателя с Земли? Буду благодарен за помощь.

Автор: Гость