Есть ракета, которая двигается 1 месяц относительно Земли со скоростью 0.6с, где с - ??корость света. Сколько прошло времени за подсчётами наблюдателя с Земли? Буду благодарен за помощь.
Физика
Есть ракета, которая двигается 1 месяц относительно Земли со скоростью 0.6с, где с - ??корость света. Сколько прошло времени за подсчётами наблюдателя с Земли? Буду благодарен за помощь.
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