1.Георгины и маки занимают меньшее число клумб, чем все остальные цветы, вместе взятые. 2.Клумб с ромашками на 2 больше, чем с нарциссами, а клумб с георгинами на 2 больше, чем с ромашками. 3. Клумб с георгинами на 4 больше, че...

Математика

1.Георгины и маки занимают меньшее число клумб, чем все остальные цветы, вместе взятые. 2.Клумб с ромашками на 2 больше, чем с нарциссами, а клумб с георгинами на 2 больше, чем с ромашками. 3. Клумб с георгинами на 4 больше, чем с нарциссами. 4.Клумб с розами не так много, как клумб с пионами. 5.Клумб с маками на 1 меньше, чем с георгинами. 6. Клумб с нарциссами 1. Сколько клумб каждых цветов по сорту?

Автор: Гость