Как противодействовала екатерина 2 французской рефолюции

История
Как противодействовала екатерина 2 французской рефолюции
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отрицательно. Хотела направить войска но...передумала.
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