Віднови рівності _0+35=3_+56 5_+23=_7+38 30-3_=_3-13 60-_=_3-13
Математика
Віднови рівності _0+35=3_+56 5_+23=_7+38 30-3_=_3-13 60-_=_3-13
Ответ(ы):
Гость:
60+35=39+56 52+23=37+38
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