Как работает водомерное стекло?
Физика
Как работает водомерное стекло?
Ответ(ы):
Гость:
Оно созданно для измерения пара в котлах
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