Решите задачу. Из кувшина в котором было 3 литра сока,отлили сначала 1 целую три пятых сока,затем три десятые литра,сколько литра сока осталось в кувшине??

Математика

Решите задачу. Из кувшина в котором было 3 литра сока,отлили сначала 1 целую три пятых сока,затем три десятые литра,сколько литра сока осталось в кувшине??

Автор: Гость