Решите задачу. Из кувшина в котором было 3 литра сока,отлили сначала 1 целую три пятых сока,затем три десятые литра,сколько литра сока осталось в кувшине??

Математика
Решите задачу. Из кувшина в котором было 3 литра сока,отлили сначала 1 целую три пятых сока,затем три десятые литра,сколько литра сока осталось в кувшине??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 - 1 6/10 - 3/10=1 1/10 как-то так
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