Через вершину С прямоугольного треугольника АВС с гипотенузой АВ проведена прямая МС,перпендикулярна плоскости треугольника.Докажите ,что прямая АС перпендикулярна плоскости МВС

Гость: Гость:

B данном случае важно правильно нарисовать рисунок и сразу будет всё видно. МС перпендикулярна плоскости треугольника, а соответственно и каждой прямой, входящей в состав этого прямоугольника, и так как мы провели МС к вершине С, то АС взаимноперпендикулярна МС, а следовательно и плоскости (МВС) (Для удобства мы достроили плоскость (МСВК), чтобы лучше просматривалась зависимость) ( Рисунок прилагается)