Через вершину С прямоугольного треугольника АВС с гипотенузой АВ проведена прямая МС,перпендикулярна плоскости треугольника.Докажите ,что прямая АС перпендикулярна плоскости МВС

Геометрия
Через вершину С прямоугольного треугольника АВС с гипотенузой АВ проведена прямая МС,перпендикулярна плоскости треугольника.Докажите ,что прямая АС перпендикулярна плоскости МВС
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B данном случае важно правильно нарисовать рисунок и сразу будет всё видно. МС перпендикулярна плоскости треугольника, а соответственно и каждой прямой, входящей в состав этого прямоугольника, и так как мы провели МС к вершине С, то АС взаимноперпендикулярна МС, а следовательно и плоскости (МВС) (Для удобства мы достроили плоскость (МСВК), чтобы лучше просматривалась зависимость) ( Рисунок прилагается) 
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